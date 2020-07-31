Коронавирус подтвердился у двух депутатов Саратовской областной думы

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у двух депутатов Саратовской областной думы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

"У двух депутатов облдумы, [Ивана] Дзюбана и [Ольги] Болякиной, положительный анализ на коронавирус. Дума продолжает работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - сообщили в пресс-службе.

По информации сайта регионального отделения партии "Единая Россия", Иван Дзюбан является членом Генерального совета партии "Единая Россия" и руководителем фракции партии в Саратовской областной думе. Ольга Болякина, по данным сайта Саратовской областной думы, занимает пост заместителя председателя думы, является членом совета думы, а также членом нескольких комитетов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 839 981 случай заражения, выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.