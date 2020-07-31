В Тульской области открыли памятник "Защитнику Отечества от благодарных потомков"

ТАСС, 31 июля. Открытие памятника "Защитнику Отечества от благодарных потомков" состоялось в пятницу на станции Узловая Тульской области. Прообразом памятника стал Герой Советского Союза, военный летчик Николай Трегубов. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента региональной политики Российского военно-исторического общества Илья Акуленко.

"Прошла торжественная церемония, на открытии собралось примерно 10 тыс. человек. Памятник был установлен по инициативе узловчан, созданием занималось Российское военно-историческое общество. Монумент выполнен скульптором Денисом Стритовичем, прообразом послужил военный летчик Николай Трегубов - узловчанин, совершивший 460 боевых вылетов", - сказал Акуленко.

Монумент установлен при поддержке правительства Тульской области и РЖД. Высота бронзового монумента 2 660 см, Николай Трегубов изображен с поднятой рукой, смотрящий вверх. На постаменте памятника выполнена надпись: "Защитнику отечества от благодарных потомков". Памятник расположен при входе в здание вокзала со стороны платформы, его видно с перрона первого пути.

Открытие монумента сопровождалось театрализованным действием. Актеры показывали сцены, связанные с событиями Великой отечественной войны, проводы солдат на фронт. "На станцию прибыл бронепоезд, который стрелял холостыми выстрелами. Это точная копия бронепоезда военных лет", - добавил Акуленко.

Монумент стал частью комплексного благоустройства вокзала на станции Узловая. Здание вокзала, построенное в 1950 году, было полностью отремонтировано, также отремонтирована была платформа. Привокзальная территория и соседние скверы благоустроены.

Летчик Николай Трегубов родился в городе Узловая. Он был капитаном, командиром истребительной авиационной эскадрильи 721-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии Белорусского фронта. К 9 мая 1945 года Трегубов совершил 461 боевой вылет, довел свой счет истребителя до 16 сбитых самолетов врага лично и 3 - в группе.