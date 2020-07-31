В КЧГУ появятся направления подготовки в сфере тьюторства и проектной деятельности

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева (КЧГУ) введет два новых направления подготовки социально-культурного проектирования и тьюторства. Набор на эти направления уже открыт, сообщил ТАСС ректор университета Таусолтан Узденов.

"Мы в магистратуре вводим направления, связанные с проектной деятельностью, - это "Управление социально-культурным проектированием и креативная деятельность в образовании", а также направление "Тьюторство в сфере образования". То есть мы хотим обслуживать не только те интересы, которые сегодня требуют от нас экономика и образовательная среда, но и заглянуть немного вперед", - сказал Узденов.

Он отметил, что в текущем году число бюджетных мест будет увеличено на 30 и составит более 730. Новые места предоставлены преимущественно по направлению педагогической деятельности. В 2019 году вуз начал готовить учителей по всем направлениям педагогической деятельности, объединив некоторые профили, такие как "Биология" и "Химия", "История" и "Обществознание".

"Приемная кампания в самом разгаре, я удовлетворен тем, как идет набор на наши специальности. Особенность приемной кампании в этом году, как и в других вузах, в том, что документы студентов до перехода к третьей фазе снятия ограничений мы принимали дистанционно. Теперь мы разрешили студентам, у которых есть сложности с передачей документов, в удаленном режиме сдавать их уже на территории университета. Для этого мы не как обычно в аудиториях принимаем документы, а во дворе университета, где установили специальные шатры для каждого факультета. Наши будущие студенты и их родители могут приходить, получать здесь консультацию, - заключил Узденов.

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.