CNN: общее число летальных исходов в США от COVID-19 в августе может превысить 180 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Общая смертность от вызываемого коронавирусом заболевания в США к 22 августа может вырасти и "составить от 167 692 до 182 366 случаев". Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на оценку, подготовленную экспертами Центров по контроля над заболеваниями и профилактике.

"Прогнозы на уровне отдельных штатов указывают на то, что в предстоящие четыре недели число летальных исходов может вырасти в Алабаме, Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси, а также в штате Вашингтон и в Пуэрто-Рико, - привела телекомпания мнение экспертов.

В предыдущей оценке, представленной 23 июля, содержался прогноз, согласно которому число смертей от коронавируса к 15 августа достигнет 164 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,49 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 152 тыс. человек, в том числе 32 683 в штате Нью-Йорк, 15 809 - в Нью-Джерси, 9 032 - в Калифорнии, 8 580 - в Массачусетсе, 7 670 - в Иллинойсе.