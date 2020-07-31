В Ингушетии открыли первый в СКФО музей швейных машин

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Музей швейных машин открыли в Ингушетии на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга в Сунже, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения.

"Состоялось открытие музея швейных машин, в фонде которого уже более пятидесяти различных моделей швейных машин, самым старым из которых более 100 лет. Идея создания музея принадлежит директору колледжа Макке Гадиевой, которая и собрала коллекцию для создания музея, его открытие прошло с проведением первой выставки", - говорится в сообщении.

Как рассказала журналистам директор колледжа Макка Гадиева, у каждого экспоната в коллекции есть своя история.

"Идея создания музея у меня появилась в начале прошлого учебного года, собирательством машин я занимаюсь давно, но настал тот день, когда я могу выставить на всеобщее обозрение экспонаты, которые имеют историческую ценность. В коллекции, к примеру, есть машинка "Зингер", которую передала мне жительница Челябинской области Просковья Быкова, ей более 100 лет, эта машинка пережила Великую Отечественную войну, а после войны стала источником заработка семьи Быковых. Здесь есть и Чайка, которой пользовались три поколения женщин в нашей семье", - сказала Гадиева.

Музей работает на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, но для него уже построено специальное здание, в котором завершаются внутренние отделочные работы.