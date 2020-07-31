МЧС предложило ужесточить наказание за пожары по неосторожности до 4 лет лишения свободы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. МЧС России разработало проект по ужесточению наказания за пожары, которые возникают по неосторожности и приводят к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере, до трех лет лишения свободы, а при особо крупном ущербе - до четырех лет. Об этом говорится в тексте проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 168 и 261 УК РФ", опубликованном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Статью 168 изложить в следующей редакции: уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности в результате пожара, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте законопроекта.

Если в случае неосторожного обращения с огнем наносится особо крупный ущерб, потерпевшие остаются без жилья, при выжигании травы сгорают здания, сооружения, объекты сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственные посевы, виновных предлагается наказывать "штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Кроме того, в законопроекте в примечании к статье 261 ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений") предлагается под значительным ущербом признавать "ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным правительством России таксам и методике, превышает 500 тыс. рублей, крупным ущербом в части второй настоящей статьи - 150 тыс. рублей, в части четвертой - 500 тыс. рублей".

Проект федерального закона разработан по поручениям президента РФ Владимира Путина и правительства РФ.

Действующая редакция ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности") предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение имущества путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. По ней грозит штраф от 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до года. Ранее в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос ТАСС сообщили, что министерство подготовило предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании сухой травы, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом.

Об ужесточении наказания за лесные пожары

27 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента предложил ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые приводят к распространению пожаров на населенные пункты. Он пояснил, что ситуация с природными пожарами в очередной раз свидетельствует о том, что невозможно исключительно мерами профилактического характера в виде разъяснений и штрафов добиться неукоснительного и строгого соблюдения требований пожарной безопасности как гражданами, так и организациями.

В свою очередь Путин поддержал эту идею, подчеркнув, что постоянное повышение ответственности не всегда ведет к изменению ситуации по существу, однако согласившись с необходимостью ужесточить наказание для тех, "кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса". Президент дал поручение правительству РФ подготовить совместно с МЧС, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов России и представить предложения о внесении в законодательство изменений, которые направлены на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям.