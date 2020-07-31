Победили второй смены "Территории смыслов" получили гранты на сумму более 8 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 20 победителей второй смены "Гражданское общество", которая состоялась в рамках молодежного форума "Территория смыслов", получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба форума.

"Всего в рамках второй смены было подано 104 заявки, из которых 63 заявки были представлены на публичной защите. Победителями стали 18 человек из 14 субъектов РФ, получившие гранты на общую сумму более 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самый маленький грант (100 тыс. рублей) получила Ирина Бредихина из Волгоградской области. Он предложила проект мобильного центра по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми-инвалидами "Я не лишний".

Самый большой грант получил участник конкурса, который подключился к работе смены в дистанционном режиме - поддержку в размере более 1,2 млн рублей получила Мария Брусилова из Оренбургской области, которая намерена организовать историко-спортивный фестиваль "Спортивная команда студентов имени 75-летия Победы (СКС-75)".

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

В этом году работа форума проходит в совмещенном онлайн и офлайн форматах. Кроме молодых людей, которые лично находятся на площадке форума, предусмотрено три онлайн-формата. Первый формат - так называемые цифровые аватары, то есть молодые люди, которые будут в режиме онлайн участвовать в работе форума, объединившись в команды с теми, кто лично находится на площадке "Территории смыслов". Предполагается, что у каждого офлайн-участника будет по три цифровых аватара. Второй формат - онлайн-участники, которые смогут через интернет общаться со спикерами форума, третий - "вольные слушатели", которые будут в режиме онлайн просматривать трансляции мероприятий.