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Открытие границы России с Абхазией ожидается 1 августа со второй половины дня

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФуточнили, что это произойдет после публикации распоряжения правительства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Граница России с Абхазией, как ожидается, будет открыта во второй половине дня 1 августа, после публикации распоряжения правительства, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

"Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства РФ об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа", - пояснили в штабе.

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АбхазияРоссия
Пандемия COVID-19
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