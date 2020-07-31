Открытие границы России с Абхазией ожидается 1 августа со второй половины дня

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Граница России с Абхазией, как ожидается, будет открыта во второй половине дня 1 августа, после публикации распоряжения правительства, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

"Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства РФ об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа", - пояснили в штабе.