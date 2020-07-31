В Карелии разрешили возобновить работу домам культуры и детским развлекательным центрам

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Дома культуры, досуга, центры народного творчества в республике Карелия смогут вернуться к работе, прерванной из-за пандемии коронавируса, с 1 августа. Также открываются детские развлекательные центры, снова разрешена организация выставок и конференций, сообщает пресс-служба главы республики в пятницу.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение № 127 от 12 марта 2020 года, которым установлены ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. С 1 августа в Карелии могут начать работу учреждения клубного типа: клубы, дворцы и дома культуры, досуга, дома или центры народного творчества. Они могут предоставлять свои услуги при условии использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования", - говорится в сообщении и добавляется, что также в республике возобновляется деятельность по организации конференций и выставок.

Также с 1 августа дети, проживающие в районах Арктической зоны Карелии, смогут выезжать в составе организованных групп в лагеря и санатории других регионов России. А уже с пятницы изменениями в указ в республике разрешили возобновить деятельность детских игровых и батутных центров. "При этом учреждения должны обеспечить для посетителей возможность обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Обязательно использование масок, а персоналом - перчаток и защитных экранов, соблюдение социального дистанцирования, дезинфекция используемого оборудования", - добавляется в сообщении.

Кроме того, с учетом эпидемиологических требований с 15 августа в Карелии откроется театрально-концертный сезон. Также в документе появились уточнения правил работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной записи, а на одного посетителя теперь должно приходиться 4 кв. м площади зала для занятия спортом (ранее требовалось 20 кв. м).

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 2 312 случаев заражения, за сутки прирост составил 37 человек. Выздоровели за все время 1 540 пациентов, умерли 16 человек.