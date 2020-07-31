Директор Музея Победы назвал кощунством осквернение памятника Рокоссовскому в Польше

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Осквернение в Польше памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому вызывает возмущение российского общества и является издевательством над памятью павших, демонстрацией духовного падения тех, кто это совершил. Об этом в пятницу заявил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Скульптура Рокоссовского весом около 600 кг была установлена у кладбища Красной армии в Легнице. Ночью она пропала. Днем сотрудники музея сообщили полиции, что часть фигуры найдена на поле у Щитницкой улицы. Полицейские обнаружили скульптуру без головы. Как сообщил местный информационный портал lca.pl, инцидент произошел в ночь на четверг.

"Неумение дорожить своей историей, как бы ни менялся политический курс страны, подлое и трусливое обращение с памятью, конечно, не могут вызывать ничего, кроме недоумения и возмущения. Борьба с собственной историей, издевательство над памятью, это признак духовного упадка и отсталости. Польские власти в очередной раз продемонстрируют собственное политическое бессилие, если не найдут виновных в осквернении памятника маршалу Рокоссовскому", - приводит его слова пресс-служба музея.

Школьник напомнил, что в России за осквернение памятников защитникам Отечества, в том числе за рубежом, предусмотрена уголовная ответственность. "Подписанный президентом России закон, в соответствии с которым в Уголовном кодексе РФ появилась отдельная статья об "уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России", распространяется не только на памятники, находящиеся на российской территории, но и за ее пределами. Граждане России, практически единогласно поддержавшие поправку в Конституцию России о защите исторической правды, не приемлют кощунства по отношению к памяти погибших", - подчеркнул директор Музея Победы.

Он отметил, что Рокоссовский родился в Польше и всячески помогал Варшавскому восстанию летом 1944 года. "Помнят ли те, у кого так кощунственно поднялась рука обезглавить памятник, что сделал для их страны маршал Победы Константин Рокоссовский, их соотечественник, единственный в истории маршал двух стран, который всегда дорожил своими корнями? Помнят ли эти борцы с изваяниями, сколько жизней положили советские солдаты на польской земле, спасая их же предков от тотального уничтожения? Помнят ли, как помогал маршал Рокоссовский Варшавскому восстанию? Думаю, что окажись лицом к лицу перед этим сильным, открытым, дружелюбным и миролюбивым человеком, вряд ли они проявили бы такой "героизм", как сейчас, надругавшись над его памятником", - сказал Школьник.

Директор Музея Победы выразил надежду, что в Польше "много адекватных, здравомыслящих людей, которые так же, как и мы отторгают столь гнусные действия, и что гражданские общества этих стран в своем большинстве осуждают бездействие их государств в отношении подобных преступлений".