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Пандемия COVID-19

Трамп обвинил Китай в увеличении числа безработных в США

По словам главы ФРС США Джерома Пауэлла, в результате жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу, около трети из них с мая смогли найти новую

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах.

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"[Cпикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси и [лидер демократов в Сенате Чак] Шумер заблокировали столь необходимые выплаты по безработице, что так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!" - написал американский лидер в пятницу на своей странице в Twitter.

Пандемия оказала серьезное воздействие на американскую экономику, в том числе и на уровень безработицы. Как заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу, около трети из них с мая смогли найти новую. По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем до вспышки коронавируса, и выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании  NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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