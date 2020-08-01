Информация о "минировании" объектов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" столичных объектов, включая торговые центры, оказались ложными. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что около десяти объектов проверяется в Москве после информации о "минировании". Среди них - несколько торговых центров, в которых прошла эвакуация. В частности, персонал и посетители торгового центра "Мозаика" были выведены на улицу после получения сигнала.

"В настоящее время проверки объектов завершены. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в течение дня было эвакуировано порядка 7 тыс. человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Только за минувшие понедельник и вторник в Москве было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".