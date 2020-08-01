Поисковики нашли в Чехии могилы более 4 тыс. советских воинов-освободителей

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. В Чехии в ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне поисковикам удалось установить 502 ранее не известных советских воинских захоронений, где погребены более 4 000 красноармейцев. Об этом ТАСС сообщил в пятницу вечером руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы при посольстве РФ в Чешской Республике Алексей Трякин.

"В рамках подготовки мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы, в результате архивно-исследовательской работы удалось установить 502 новых воинских захоронения. В них покоятся останки более 4 000 советских воинов", - отметил он.

Российскими и чешскими поисковиками была проведена огромная работа по выявлению мест погребения красноармейцев и советских партизан, отдавших жизни за свободу чешского народа. "Удалось систематизировать и учесть все [советские] воинские захоронения на территории Чешской Республики", - подчеркнул Трякин.

Работа чешских поисковиков была отмечена медалями Министерства обороны РФ "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества". В пятницу этой награды были удостоены принимавшие в ней наиболее активное участие руководители клубов военной истории, представители музейного сообщества, энтузиасты и члены ветеранских организаций Моравии - восточной части Чешской Республики, где в начале 1945 года развернулись наиболее ожесточенные бои Красной Армии с гитлеровцами. Торжественная церемония награждения прошла в генеральном консульстве РФ в городе Брно, который является крупнейшим административным, культурным и промышленным центром этого региона страны.