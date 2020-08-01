Финляндия разрешила проводить крупные мероприятия в стране

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. /ТАСС/. Финляндия с 1 августа отменяет введенную из-за пандемии коронавируса рекомендацию для работодателей о переводе сотрудников на удаленную работу и разрешает проводить мероприятия с участием более чем 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Общественные мероприятия и встречи более чем 500 человек могут проводиться внутри помещений и на прилегающей территории на улице при условии, что они организованы с соблюдением рекомендаций о предотвращении распространения коронавируса. Рекомендация, касающаяся перевода на удаленную работу, перестает действовать с 1 августа", - говорится в сообщении.

Власти при этом отметили, что продолжат мониторить ситуацию и в случае необходимости примут новые решения в этом отношении.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Финляндии увеличилось, по состоянию на пятницу, до 7 432. С начала пандемии в стране зафиксировано 329 летальных исходов. По последним оценкам, ситуация с коронавирусом в Финляндии стабильная, хотя в среднем число выявляемых за неделю случаев выросло по сравнению с предшествовавшими неделями июля. За прошедшую неделю прирост новых случаев инфицирования составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая ограничения внутри Шенгенской зоны были сняты для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня республика открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - еще почти для 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами. Граница с РФ остается закрытой как минимум до 25 августа.

В стране до конца мая сохранялся запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня это число увеличили до 50 человек. Общественные мероприятия с участием более 500 человек были запрещены до конца июля. С июня начали постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований. С 16 июня в республике отменено чрезвычайное положение, которое было введено в марте из-за пандемии.