Служба гражданства и иммиграции США повысит сборы на свои услуги на 20%

ТАСС, 1 августа. Служба по вопросам гражданства и иммиграции (CIS) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США решила повысить сборы на иммиграционные услуги на 20%, чтобы избежать недофинансирования, вызванного пандемией и резким спадом заявок на получение американских гражданства и вида на постоянное жительство (грин-карты). Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении организации.

"Министерство внутренней безопасности анонсировало заключительный регламент, который регулирует плату за определенные запросы на льготы по иммиграции и натурализации, чтобы обеспечить возмещение расходов на услуги Службы гражданства и иммиграции", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Служба гражданства и иммиграции провела проверку сборов за два года и установила, что текущие сборы не возмещают стоимости предоставляемых услуг. В связи с этим средний размер сборов будет увеличен на 20% для покрытия операционных расходов, сообщается в документе. Однако даже с учетом новых сборов недофинансирование организации останется на уровне около $1 млрд в год.

Новый регламент сборов, как отмечает CIS, обусловлен увеличением затрат на рассмотрение заявок на иммиграционные льготы, выявление и пресечение иммиграционного мошенничества, а также тщательную проверку заявителей. Кроме того, новые правила поощряют подачу заявок онлайн, предоставляя скидку на 10%.

В мае газета The New York Times сообщала, что Служба по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США добивается дополнительных ассигнований в размере $1,2 млрд из-за недофинансирования. Издание отмечало, что прежде данная служба покрывала большую часть расходов на свое содержание за счет сборов за свои услуги. Например, в прошлом финансовом году ведомство таким способом обеспечило на 97% свой бюджет, составлявший $4,8 млрд.