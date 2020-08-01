В Хабаровске 3,5 тыс. человек вышли на несогласованную акцию в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Участие в ней принимают 3,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации города. Это вдвое меньше, чем в предыдущую субботу.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Самые многочисленные акции проходят по субботам. В эту субботу в Хабаровске пасмурно, идет дождь.

"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала на площади у краевого правительства около 3,5 тысячи человек. Как и прежде, акция проходит мирно, [участники выступают] с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание", - говорится в распространенном релизе. По данным регионального правительства, за безопасностью проведения акции следят полицейские, а также медики, которые могут понадобиться на случай оказания экстренной помощи.

"Сотрудники полиции отмечают, в выходные все больше жителей предпочитают проводить время в местах отдыха на открытом воздухе, парках и скверах", - отмечается в сообщении. В регионе разрешены прогулки, в том числе занятия спортом на открытом воздухе при условии соблюдения всех санитарных требований. За последнюю неделю правоохранители фиксируют рост жалоб от жильцов домов вдоль центральных улиц, а также автолюбителей на проведение несанкционированных мероприятий.

В целях предупреждения распространения коронавируса краевые власти призывают людей воздержаться от участия в мероприятиях с массовым скоплением людей. Кроме того, в жаркую погоду участие в таких мероприятиях может спровоцировать тепловые удары, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Хабаровский край по темпам прироста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией находится в числе лидеров среди дальневосточных субъектов. Ежедневно в регионе регистрируется свыше сотни новых случаев заболевания.