В Оренбуржье второй год подряд уровень рек бассейна Урала остается самым низким за 50 лет

ОРЕНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Уровень воды в водоемах бассейна реки Урал в Оренбургской области продолжает снижаться, второй год подряд он остается минимальным за последние 50 лет наблюдений. Об этом сообщил начальник управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Андрей Сагитов в ответе на запрос ТАСС.

"В последние годы практически по всему бассейну реки Урал наблюдается снижение суммы летних и годовых осадков. Колебания климатических характеристик привели к снижению среднегодовых и максимальных расходов практически во всех частях бассейна. По данным многолетних наблюдений, 2019 и 2020 годы оказались самыми маловодными за последние 50 лет", - сказано в ответе.

В министерстве отмечают, что процесс понижения уровней воды в водоемах бассейна реки Урал продолжается последние 20 лет. Не является исключением и река Черная - один из левобережных притоков Урала, о пересыхании которой ранее сообщил ТАСС глава села Краснохолм Павел Величко. Основной причиной снижения уровня воды специалисты министерства, ссылаясь на данные отдела водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, считают климатические особенности региона. Для Оренбургской области характерны засушливость, цикличность и контрастность климата.

"За последние три года в связи с маловодностью объем притока [в Черновское водохранилище] сократился с 17,5 млн куб. м в 2018 году до 3,7 млн куб. м в 2020 году. Процент наполнения водохранилища составил 63% в 2018 году и 36,4% в 2020 [году]. В связи с этим в период половодья 2019 и 2020 годов в целях обеспечения наполнения водохранилища сброс не осуществлялся, река Черная находилась в пределах берегов", - объяснил Сагитов причины понижения уровня воды в реке.

Черновское водохранилище создавалось и используется для орошения земель сельхозназначения. Чтобы избежать истощения водоема, министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направило аграриям письма "о необходимости сокращения объемов забора воды", уточняется в ответе на запрос.

В сентябре 2019 года ТАСС сообщал, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг минимальных значений за последние полвека и сравним с данными за 1967 год. Внешний вид реки в районе областного центра летом 2020 года продолжил ухудшаться. Из-за маловодности русло заросло водорослями, практически не наблюдается течение воды.