Удмуртия примет первые гастрономические поезда в августе и октябре

ИЖЕВСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый так называемый гастрономический поезд для туристов прибудет в Удмуртию в конце августа, в октябре власти региона планируют расширить программу для туристов, приезжающих на нем в республику, сообщила ТАСС начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности Минэкономики республики Юлия Железняк.

"Первый гастропоезд "Вкусно едем. Удмуртия угощает" встречаем 22 августа в Ижевске. Ожидается, что следующий прием гастропоезда состоится в октябре 2020 года с уже расширенной программой приема и включением дополнительных туроператоров региона", - рассказала Железняк.

Она отметила, что проект является совместным с Куйбышевским филиалом АО "ФПК" и "РЖД Тур". Туристы, приезжающие поездом в Удмуртию, посетят в том числе достопримечательности города Сарапула, а также музей-усадьбу композитора Петра Чайковского в Воткинске.

"Несколько "вкусных" мест мы решили объединить в новом межрегиональном туристско-гастрономическом проекте. Это первый в России проект такого рода. Это тур выходного дня. Гости в пятницу вечером садятся в фирменный двухэтажный поезд Москва - Ижевск. Специально для участников тура внутренний интерьер вагонов будет декорирован элементами, подчеркивающими наш национальный колорит. В пути гости участвуют в мастер-классах, дегустируют удмуртскую национальную кухню", - добавила собеседница.

После этого - в субботу и воскресенье - в Удмуртии гостям предлагается объехать около 10 гастрономических точек. "Мы им показываем гастрономию этническую. Затем отвозим в Сарапул, где показываем гастрономию купеческую - кундюм с гречневой кашей, башенинский пирог, купеческие наливки", - отметила Железняк.