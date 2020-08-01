В Железноводске пройдет первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур пройдет 8 августа в Железноводске. В этот же день состоятся турниры по стритболу, футболу и пляжному волейболу, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"8 августа в нашем городе пройдет первый в крае фестиваль песчаных фигур. На пляжной зоне Курортного озера каждый сможет вылепить из песка свою песчаную фантазию. Мы решили не ограничивать участников в выборе композиций. Участвовать могут абсолютно все желающие, главное иметь при себе креативность и хорошее настроение", - сказал Моисеев.

Он отметил, что если жителям и гостям фестиваль понравится, то его сделают регулярным.

Мэр также добавил, что набережная будет разделена на три площадки, обустроенные согласно требованиям Роспотребнадзора, на которых участники конкурса будут строить из песка замки и башни.

Кроме того, в этот же день на Курортном озере в рамках празднования Дня физкультурника пройдут открытые турниры по стритболу, футболу и пляжному волейболу.

Курортное озеро в Железноводске благоустраивают по программе "Комфортная городская среда". На берегу озера обустраивают оздоровительный комплекс с тренажерами на открытом воздухе, зону для купания и загара, детские игровые площадки, арт-объекты и зоны для фотографирования. В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, но благоустройство территории и очищение водоема позволит организовать полноценный пляж.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.