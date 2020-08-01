В Хабаровском крае продлили выплаты медикам за лечение больных коронавирусом

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продлил выплаты медицинским работникам за лечение больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Медработники Хабаровского края, не вошедшие в федеральные списки выплат за работу с заболевшими COVID-19, получат выплаты за август. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев", - говорится в распространенном релизе.

Персонал краевых лечебных учреждений уже получил выплаты за май и июнь. За июль средства поступят в августе, а за август - до середины сентября.

Для работников здравоохранения, не вошедших в федеральный перечень, власти Хабаровского края утвердили свой список, в который вошли эпидемиологи, реаниматологи, патологоанатомы, специалисты лабораторной диагностики, водители автомобилей медучреждений. Списки утверждают главврачи. На доплаты за август сможет рассчитывать персонал 50 учреждений, более 2 тыс. человек.

За оказание помощи пациентам с коронавирусом выплачиваются также надбавки, установленные правительством РФ. По двум федеральным постановлениям за июнь деньги получили свыше 4,4 тыс. медработников на сумму 295,7 млн рублей. По краевому постановлению в том же месяце финансовую поддержку получили более 1,9 тыс. медработников на сумму 62,5 млн рублей.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали свыше 7,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, 59 человек скончались. Ежедневно в регионе фиксируется более сотни новых случаев.