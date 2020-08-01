В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города. В поддержку им сигналили автомобили. После митингующие вновь собрались на площади. В эту субботу в городе пасмурно, временами идет дождь. По данным городской администрации, участие в нынешней акции приняли 3,5 тыс. человек - вдвое меньше, чем в предыдущие выходные. Немногочисленные акции в поддержку Фургала прошли в субботу также в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке.

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Самые многочисленные акции проходят по субботам.