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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

По данным городской администрации, участие в ней приняли 3,5 тыс. человек
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© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

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Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города. В поддержку им сигналили автомобили. После митингующие вновь собрались на площади. В эту субботу в городе пасмурно, временами идет дождь. По данным городской администрации, участие в нынешней акции приняли 3,5 тыс. человек - вдвое меньше, чем в предыдущие выходные. Немногочисленные акции в поддержку Фургала прошли в субботу также в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке.

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Самые многочисленные акции проходят по субботам.

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