В 13 департаментах Франции объявлен предпоследний уровень опасности из-за жары

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах Франции в связи с надвигающейся жарой. Об этом сообщает в субботу метеорологическая служба Meteo France.

"Пик жары ожидается на большой части территории Франции, очень высокие температуры будут зафиксированы от средней долины Роны до Савойи", - гласит предупреждение.

Согласно прогнозу, в некоторых департаментах температуры перешагнут отметку в 40 градусов по Цельсию. При этом жара будет сопровождаться сильными грозами, в связи с которыми на востоке страны объявлено желтое предупреждение.

Аномальная жара фиксируется во Франции с начала недели. В пятницу оранжевый уровень тревоги был объявлен в 32 департаментах страны, при этом в некоторых городах были побиты местные температурные рекорды как для июля, так и за всю историю наблюдений. В ряде регионов высокие температуры стали причиной лесных пожаров.