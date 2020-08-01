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В 13 департаментах Франции объявлен предпоследний уровень опасности из-за жары

Согласно прогнозу, в некоторых департаментах температура воздуха превысит 40 градусов

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах Франции в связи с надвигающейся жарой. Об этом сообщает в субботу метеорологическая служба Meteo France.

"Пик жары ожидается на большой части территории Франции, очень высокие температуры будут зафиксированы от средней долины Роны до Савойи", - гласит предупреждение.

Согласно прогнозу, в некоторых департаментах температуры перешагнут отметку в 40 градусов по Цельсию. При этом жара будет сопровождаться сильными грозами, в связи с которыми на востоке страны объявлено желтое предупреждение.

Аномальная жара фиксируется во Франции с начала недели. В пятницу оранжевый уровень тревоги был объявлен в 32 департаментах страны, при этом в некоторых городах были побиты местные температурные рекорды как для июля, так и за всю историю наблюдений. В ряде регионов высокие температуры стали причиной лесных пожаров.

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Франция
Пандемия COVID-19
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