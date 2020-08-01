Больница в Коммунарке продолжит принимать больных с коронавирусом до конца года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Врачи больницы в Коммунарке в Новой Москве до конца этого года продолжат принимать пациентов с коронавирусом, всего за время пандемии в больницу поступило около 4,5 тыс. человек. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

"Первый месяц "Коммунарка" работала как обсервационный госпиталь. К нам везли тех, кто находился под подозрением, и мы на две недели карантинизировали их здесь. А с 1 апреля началась полноценная история, когда стали поступать почти сто процентов "ковидных" больных <…> До конца года будем "ковидным" центром", - сказал Проценко.

По его словам, из поступивших за все время эпидемии почти 4,5 тыс. пациентов большинство были с подтвержденным коронавирусом. За этот период в больнице умерли 7% больных и примерно 18% медицинского персонала переболели коронавирусом. Всего в штате около 800 человек, из них 570 присутствуют постоянно.

По информации главврача, врачи в Коммунарке изучали болезнь, пересмотрели некоторые подходы. В частности, начали вести пациентов максимально допустимыми дозировками лекарств, используя один и тот же препарат в разных пропорциях в зависимости от конкретных клинических ситуаций.

"Ее [вакцину] должны найти. Вопрос - когда? Есть понятие good clinical practice (англ. "надлежащая клиническая практика" - прим. ТАСС) с определенными временными лагами (с англ. lag - "отставание" - прим. ТАСС). Можно ли назвать вакцину безопасной при наблюдении за ее действием в течение месяца? <…> Лучше спросить профессиональных вирусологов. Не моя специализация. Но из открытых источников вижу, что в среднем уходило полтора года. На разработку, оценку... Вакцина должна быть эффективной и безопасной", - добавил Проценко.