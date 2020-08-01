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Пандемия COVID-19

СМИ: Токио третий день подряд обновляет рекорд роста числа случаев заражения за сутки

За сутки заболели 472 человека

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки составило 472, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

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Предыдущий пик роста числа новых случаев инфицирования в Токио был зафиксирован в пятницу. Тогда за сутки в японской столице выявили 463 новых случая заражения.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 37,1 тыс. Число летальных исходов составляет 1 024.

Несмотря на продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, правительство Японии подчеркивает, что пока не планирует возвращать в стране режим ЧС. При этом о введении такого режима объявили власти южной префектуры Окинава, он будет действовать в регионе до 15 августа.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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