На Украине начали действовать новые правила карантина

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

По решению кабинета министров, в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) установлена "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны, в которых действуют разные ограничения.

Как объяснил ранее министр здравоохранения Максим Степанов, самые мягкие карантинные мероприятия и правила будут в действовать "зеленой" зоне: масочный режим, соблюдение дистанции - не более одного человека на 5 кв. м на массовых мероприятиях, заполненность кинотеатров и театров не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест.

К требованиям "желтой" зоны добавляется запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. В "оранжевой" зоне не разрешена работа хостелов, туристических баз, кроме гостиниц, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещаются плановые госпитализации. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 100 человек, при этом не более одного человека на 20 кв. м.

В регионах "красной" зоны останавливается общественный транспорт, не разрешается посещение учебных заведений, закрываются торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.

Принимать решение об усилении или прекращении карантина в регионе обязана региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам Степанова, при определении зоны эпидемической ситуации будут учитываться такие критерии, как уровень заполненности койко-мест, количество тестирований на 100 тыс. граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. "Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей", - пояснил министр.

Большинство регионов - в "зеленой зоне"

Большинство регионов Украины пока отнесены к "зеленой зоне", о чем сообщил в пятницу вечером Степанов. При этом "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 предполагается установить в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области. В то же время к "оранжевой" зоне планируется отнести 10 регионов: по два района в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, четыре - во Львовской области.

В "желтую" зону попадут пока 40 регионов.

Отмена самоизоляции въезжающим из Донбасса и Крыма

С 1 августа гражданами, которые возвращаются из неподконтрольных территорий Украины, больше не нужно проходить обязательную самоизоляцию, которая действовала с мая. Соответствующее постановление приняло правительство.

В то же время иностранцы, которые следуют на Украину, обязаны предоставить страховой полис и соблюдать карантин, если они прибывают из "красной" зоны. Исключения составляют лица, которые следуют транзитом.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. Затем, с 22 мая по 22 июня, был установлен адаптивный карантин, срок которого был продлен до 31 августа. Он предполагает возможность ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной ситуацией.

На Украине общее число заразившихся коронавирусом, по данным на утро субботы, достигло 71 056 человек, 1 709 пациентов умерли, 39 308 выздоровели. В настоящее время в стране насчитывается 30 039 пациентов с коронавирусом. Это на 600 человек или на 2% больше, чем сутками ранее.