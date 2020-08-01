Более 170 тыс. москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 170 тыс. жителей Москвы не смогут с открытием международного авиасообщения выехать за рубеж из-за долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

"Ограничение права выезда за рубеж действует в отношении более 170 тыс. должников", - сообщили в столичном главке ФССП.

С начала года судебными приставами Москвы было вынесено более 243 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ. "Из них в отношении должников по алиментным обязательствам - свыше 19,4 тыс. постановлений, по налогам и сборам - более 17,2 тыс., в отношении имеющих задолженность по административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, - более 7,9 тыс., по уголовным штрафам - более 7,3 тыс. постановлений", - отметили в управлении.

В ведомстве порекомендовали гражданам заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов, напомнив, что при наличии неоплаченной в срок задолженности в размере свыше 30 тыс. рублей, а по алиментным платежам и ряду других выплат - свыше 10 тыс. рублей, в отношении должников может быть применено временное ограничение на выезд за пределы страны, что не позволит осуществить зарубежную деловую или туристическую поездку. Узнать о наличии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ФССП через "Банк данных исполнительных производств", а также через приложение "ФССП" для мобильных устройств.

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. Регулярные рейсы осуществляются в Великобританию, Танзанию, Турцию. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с сегодняшнего дня можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Пока что вылететь за рубеж можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.