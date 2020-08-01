Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершены, готовятся документы для ее регистрации. Об этом в субботу сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации", - сказал он.

По словам министра, медики и учителя в первую очередь получат вакцину после ее регистрации.

Мурашко также сообщил, что более массовое вакцинирование населения от коронавируса начнется с октября.