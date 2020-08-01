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Поставка вакцины от гриппа в регионы России начнется с 10 августа

Поставка вакцины от гриппа в регионы России начнется с 10 августа - Мурашко.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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