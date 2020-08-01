В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 августа . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки (0%) зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО, по 0,2% - в Московской области и Карачаево-Черкессии. В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 202 - в Свердловской области, 170 - в Ханты-Мансийском АО, 161 - в Санкт-Петербурге и 159 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 114, всего уже выписали 646 524 человека.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. За сутки, в частности, были выписаны 1 413 пациентов в Москве, 697 - в Свердловской области, 439 - в Нижегородской области, 278 - в Архангельской области и 273 - в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 95 против 161 днем ранее, всего умерли 14 058.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки были зафиксированы 13 летальных исходов в Москве, девять - в Санкт-Петербурге, шесть - в Свердловской области, по пять - в Тульской, Владимирской и Ростовской областях, еще в 28 регионах было зарегистрировано не более четырех умерших.