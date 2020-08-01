Состояние пострадавших при пожаре на заправке на Кубани остается тяжелым

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавших при пожаре на газозаправочной станции в станице Васюринской Краснодарского края остается тяжелым. Об этом сообщили ТАСС в субботу в лечебном учреждении, куда были доставлены пациенты.

"Состояние пациентов остается тяжелым, проходят лечение под контролем главного врача", - сказал собеседник агентства.

В пятницу источник в экстренных службах Динского района Краснодарского края сообщил ТАСС о шести пострадавших при пожаре на газозаправочной станции в станице Васюринской. По словам собеседника, к четырем людям, которые были госпитализированы с места происшествия, добавились еще два человека, обратившихся за медицинской помощью. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили рост числа пострадавших. Все они были доставлены в центральную районную больницу.

В результате хлопка на газозаправочной станции в Динском районе произошло возгорание на общей площади 300 кв. м. Как сообщали в ГУ МВД России по региону, предварительно, хлопок произошел из-за того, что водитель заправлявшейся "Газели" не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака, и начал движение, повредив оборудование. Пожар ликвидирован. Полиция, прокуратура и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки.