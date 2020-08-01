В Татарстане разрешили проводить массовые мероприятия на открытых площадках

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана разрешили с понедельник организацию и проведение массовых мероприятий на открытых площадках, но на месте одновременно может присутствовать не более 50 человек, и о событии необходимо уведомить региональное управление Роспотребнадзора не менее, чем за семь дней. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации республики.

"Допускаются <…> организация и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 50 человек при условии предварительного письменного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) не менее чем за семь дней до проведения мероприятия", - говорится в документе за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Постановление вступает в силу с 3 августа текущего года.