Путин поздравил коллектив "Усадьбы Мураново" с юбилеем

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив музея-заповедника "Усадьба Мураново" имени Ф. И. Тютчева со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Эти красивейшие подмосковные места являются настоящим центром притяжения для почитателей творчества замечательных русских поэтов Евгения Абрамовича Боратынского и Федора Ивановича Тютчева, для всех, кто любит историю России, гордится нашим бесценным культурным, духовным наследием", - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что многие поколения работников музея "проделали большую, скрупулезную научную, исследовательскую, реставрационную работу, направленную на формирование музейных коллекций, пополнение богатейшего собрания книг и произведений искусства, хранящихся в Муранове, на сбережение уникального архитектурного, паркового ансамбля усадьбы".

Президент отметил вклад работников усадьбы в реализацию образовательных, просветительских и выставочных проектов и их стремление сделать экспозицию музея интересной для посетителей всех возрастов.

Музей-заповедник "Усадьба Мураново" был основан в 1920 году потомками Тютчева на базе родовой усадьбы XIX века.