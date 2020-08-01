Около 140 школ отремонтировали в горах Дагестана за два года по региональному проекту

МАХАЧКАЛА, 1 августа июля. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с меценатами отремонтировали около 140 школ в горных территориях региона за 2018 год и 2019 годы в рамках республиканского проекта "100 школ". На эти цели было направлено почти 380 млн рублей, сообщил ТАСС в субботу министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

"В 2018-2019 годах по проекту "100 школ" в 25 районах, расположенных в горной зоне республики, отремонтировано 139 школ с общим объемом финансирования 378,1 млн рублей", - сказал Султанов.

По его словам, в текущем году по этому проекту победителями признаны 136 школ республики, из которых 76 находятся в 21 районе горной зоны, что составляет более 55% от общего числа победителей проекта "100 школ" на текущий год.

"Для нас развитие горных территорий особенно важно, потому что долгое время там наблюдаются отрицательные миграционные процессы. Но последние несколько лет происходит стабилизация этих процессов. Мы полагаем, что с учетом тех решений, тех проектов, программ, которые мы реализуем, в том числе проект "100 школ", программы "Земский доктор", "Сельский учитель" и другие, ситуация с закреплением населения в горах стабилизируется", - отметил глава Минэкономразвития региона.

С 2018 года по поручению главы Дагестана Владимира Васильева реализуется проект "100 школ", который предполагает привлечение бюджетных и внебюджетных средств на ремонт общеобразовательных учреждений региона. К финансированию присоединяются муниципалитеты и частные инвесторы. В 2018 году данный проект позволил провести капремонт в 117 школах вместо запланированных 100, в прошлом году вместо запланированных 150 школ отремонтировали 217. Так, за два года на ремонт 334 школ из бюджета региона было выделено 600 млн рублей, из бюджетов районов и городов - 93,8 млн рублей, также были привлечены 213,5 млн рублей частных средств.

По данным Минэкономразвития Дагестана, горные территории занимают 44% площади республики. К таким территориям в Дагестане отнесено более тысячи населенных пунктов 30 муниципальных районов региона с населением более 900 тыс. человек.