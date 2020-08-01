В Новгородской области началась летняя оздоровительная кампания для детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Летняя оздоровительная кампания для детей началась в Новгородской области позже срока из-за пандемии коронавируса. Принял группу из 100 человек лагерь "Волынь", сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

Ранее власти приняли решение открыть часть детских оздоровительных лагерей в Новгородской области с 1 августа.

"Сегодня начал свою работу детский лагерь "Волынь" Новгородского района. 100 детей первой и единственной в этом году летней смены "Волыни" проводили и посадили в автобусы на площадке у ДКМ "Город". Перед отправкой у всех ребят бесконтактными термометрами проверили температуру. Впервые в автобусы, которые повезли детей в лагерь, не пускали провожающих", - говорится в сообщении. Как уточняется, в лагере за счет средств областного бюджета отдохнут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, детский лагерь будет работать в особом режиме. Смена продлится 21 день и пройдет без массовых мероприятий и родительских дней, но будет увеличено количество занятий в малых группах внутри отрядов. "В лагере будут работать 25 человек, все они получили отрицательные анализы на коронавирус. И теперь не смогут покинуть территорию "Волыни" до окончания смены. Также в лагере круглосуточно будут дежурить два медика", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, первая смена во всех детских оздоровительных лагерях Новгородской области была отменена из-за пандемии коронавируса. С 1 августа детским лагерям разрешили возобновить работу (за исключением детских лагерей палаточного типа). При этом из-за ситуации с распространением коронавируса их загрузка должна быть не более 50%. Как сообщает пресс-служба правительства Новгородской области, в ближайшее время определятся перспективы возобновления работы еще трех лагерей - "Паруса", "Гверстянца" и "Олимпийца".

Всего, по информации министерства образования региона, на территории области 283 организации летнего отдыха для детей, 11 из них - загородные оздоровительные лагеря.