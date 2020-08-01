В Приднестровье почтили память жертв вооруженного конфликта 1992 года

КИШИНЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Жители Приднестровья отмечают в субботу День памяти и скорби по жертвам вооруженного конфликта 1992 года. Традиционные мероприятия в нынешнем году из-за карантинных ограничений проводятся с минимальным количеством участников.

Несмотря на это, с утра к местам захоронения погибших пришли сотни людей, в том числе представители руководства непризнанной республики.

"Кому-то, возможно, удобно и выгодно забыть, как в мирные приднестровские города пришли вооруженные националисты, как расстреливали ни в чем не повинных людей, как пытались отнять свободу, язык, родину. Мы, приднестровцы, никогда этого не забудем", - заявил в ходе церемонии возложения венков на Мемориале павшим в Тирасполе президент Приднестровья Вадим Красносельский. Он подчеркнул решающий вклад в прекращение кровопролития и поддержание мира российских миротворцев. После окончания церемонии ее участники отправились на городские кладбища, чтобы возложить цветы на могилы погибших, траурные мероприятия прошли и в других населенных пунктах.

Вооруженный конфликт 1992 года удалось остановить после того, как в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования, а 29 июля 1992 года в зону боевых действий были введены российские миротворцы. Это позволило с 1 августа начать отвод молдавских и приднестровских вооруженных формирований в пункты постоянной дислокации.

Летом 1992 года в ходе боевых столкновений погибли свыше 1 тыс. человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. Так, по данным Тирасполя, погибли 809 приднестровцев, 130 из которых были мирными жителями. Власти Молдавии официальную статистику не представили, однако на памятнике погибшим полицейским и добровольцам в Кишиневе - более 400 имен.

Сегодня мир в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта по Днестру поддерживают совместные миротворческие силы, в состав которых входят военнослужащие России, Молдавии, Приднестровья и группа военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России, Украины, посредника ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.