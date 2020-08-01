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Пандемия COVID-19

В Москве появится памятник медикам, работающим в период пандемии

Его установят на территории Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, не оставлявшим свой пост в период пандемии коронавируса нового типа, появится в Москве на территории Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Об этом в субботу сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На базе Первого Меда, Сеченовского университета, на сегодняшний день уже идет проектирование монумента медицинским работникам, он запечатлеет эти героические дни", - сказал министр.

Мурашко отметил, что памятник увековечит подвиг врачей, борющихся с вирусом.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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