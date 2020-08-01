Мишустин подписал постановление о ведении единой системы техосмотра

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о ведении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО). Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина РФ.

"Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее 5 лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять", - говорится в пояснительной записке.

В частности, постановление регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, получения сведений из автоматизированной системы. Отмечается, что в системе будут содержаться данные о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком ее действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохождения ТО и операторе.

Кроме того, функционал системы предусматривает невозможность оформления диагностической карты в случае превышения пропускной способности пункта ТО. "Таким образом, будут исключены ситуации, когда оператор ежемесячно выдает, к примеру, сотни карт, а оборудование позволяет проверять лишь несколько десятков автомобилей", - добавили в правительстве.

Оператором автоматизированной системы является МВД России.

В 2019 году в Госдуме приняли законопроект о реформе ТО, которая была призвана изменить сложившуюся в России практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Реформа предполагала перевод диагностических карт в электронный вид, обязательную фотофиксацию процедуры ТО, рост штрафов для компаний, торгующих картами, и введение штрафов для водителей за езду без ТО. Нововведения должны были заработать 7 июня 2021 года, но из-за пандемии коронавируса и усложнения экономической ситуации запуск реформы перенесли на 1 марта 2021 года.