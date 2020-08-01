Россия возобновляет международное авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа 2020 года. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва - Женева - Москва, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва - Женева - Москва.

Рейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в неделю", - сообщили в штабе.