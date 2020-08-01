СМИ: в Казахстане провели первую вакцинацию от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 1 августа. /ТАСС/. Процедуру вакцинации человека от нового коронавируса впервые провели в Казахстане. Об этом сообщил телеканал " Хабар 24 ".

По его данным, вакцинация прошла в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете. Первым жителем республики, получившим прививку, стал директор центра Кайсар Табынов.

Как отмечает телеканал, мужчине ввели препарат под названием COVAX-19. Данная вакцина, по информации "Хабар 24", разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.

30 июля пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана сообщила, что разрабатываемая казахстанскими специалистами вакцина от коронавируса успешно проходит доклинические испытания. 19 июня глава ведомства Асхат Аймагамбетов рассказал, что клинические испытания кандидатной инактивированной вакцины собственной разработки ученые планируют начать в сентябре нынешнего года.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохранялись. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля ввести ряд дополнительных карантинных ограничений, которые должны были действовать до 2 августа. 30 июля государственная комиссия продлила карантинные меры еще на две недели. На данный момент в стране подтверждены 90 367 случаев инфицирования коронавирусом, 60 825 пациентов выздоровели, 793 человека умерли.

17 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что его ведомство с 1 августа будет по-новому вести статистику заразившихся коронавирусом. В нее включат как лабораторно подтвержденные случаи инфицирования, так и данные о вирусных пневмониях, имеющих симптомы, схожие с COVID-19. На субботу была запланирована пресс-конференция главы ведомства, посвященная новому статистическому учету, однако незадолго до начала ее перенесли на 3 августа. Пока же министерство предоставляет сведения по коронавирусу в прежнем формате.