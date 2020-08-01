В Амурской области открылись спортивные клубы и общепит

ТАСС, 1 августа. Заведения общественного питания и все спортивные организации возобновили работу в Амурской области после отмены противоэпидемических ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня вступили в силу новые послабления противоэпидемического режима. Разрешена работа кафе и ресторанов в полном объеме с соблюдением противоэпидемических мер. Также возможность возобновить работу получили спортивные организации, включая бассейны. Заработали прогулочные теплоходы", - сказали в пресс-службе.

Как заявлял губернатор Василий Орлов, власти будут наблюдать за соблюдением санитарных мер, в случае ухудшения ситуации снова будут вводиться ограничения. Загородные детские лагеря власти пока не открыли, ограничения для них продлены до 1 сентября.

В Амурской области выявлено 2 776 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1 673 человека выписаны из стационара, умерло 48 человек.