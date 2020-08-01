Больницы Нижегородской области получили 27 новых автомобилей скорой помощи

ТАСС, 1 августа. Центральные районные больницы Нижегородской области получили 27 новых автомобилей скорой медицинской помощи стоимостью более 107 млн рублей. Об этом в субботу журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Автопарк центральных районных больниц Нижегородской области пополнили 27 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В торжественной церемонии вручения ключей от "неотложек" приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении.

Речь идет о трех автомобилях на базе Ford Tranzit и 24-х - на базе "Газели Next" класса "С". Автомашины стоимостью более 107 млн рублей получены в соответствии с распоряжением правительства РФ от 18 апреля текущего года, уточнили в пресс-службе.

"Внимание к специалистам скорой помощи сегодня очень высоко. И внедрение новых технологий и подходов к комплектации машин также для нас крайне важно. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами Минздрава Нижегородской области и "Группы ГАЗ", - цитирует Мурашко пресс-служба.

По словам Никитина, оборудование автомашин пройдет тестирование, это необходимо, чтобы выверить точные показатели и в дальнейшем усовершенствовать конструкцию.

Три автомобиля на базе Ford Tranzit будут направлены в Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Восемь автомобилей "Газель Next" пополнят парк станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, по одному автомобилю прибудет в Балахнинскую, Борскую, Воскресенскую, Володарскую, Воротынскую, Кстовскую, Кулебакскую, Лысковскую, Навашинскую, Павловскую, Первомайскую, Семеновскую, Тоншаевскую, Шарангскую, Уренскую центральные районные больницы и в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, уточняется сообщении.