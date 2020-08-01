В Нижнем Новгороде заложили основание памятника медикам, борющимся с пандемией

ТАСС, 1 августа. Основание памятника медикам, принимающим участие в борьбе с пандемией коронавируса, заложено в субботу на территории инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках осмотра нового инфекционного корпуса, построенного на территории инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода, приняли участие в закладке основания памятника медикам, принимающим участие в борьбе с пандемией коронавируса", - отмечается в сообщении.

Памятник спроектирован нижегородским архитектором Дмитрием Пермяковым, он будет носить название "Три врача". "Я бы хотел, чтобы вы воспринимали этот памятник как символ борьбы врачей за жизни людей не только у нас в регионе, но и в целом в стране. Чтобы в будущем это был федеральный арт-объект, посвященный данному периоду и нашим медикам. Это символ благодарности общества тем, кто был на передовой, не спал ночами, вкладывал душу в свою работу - это врачи, медсестры, младший медицинский персонал", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава Минздрава РФ и губернатор Нижегородской области также осмотрели новый инфекционный корпус больницы, строительство которого началось в мае. Он занимает площадь почти в 7 тыс. кв. м и рассчитан на 120 коек с возможностью увеличения коечного фонда до 210.

"Для оснащения учреждения приобретено современное рентгеновское, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф, аппараты ИВЛ и многое другое. Кроме того, на территории лечебного учреждения смонтирована новая современная станция медицинских газов. Предусмотрено подведение кислорода к каждой койке", - уточняется в сообщении.