Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Об этом в субботу сообщает пресс-служба кабмина.

"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу. Отмечается, что были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке, а также готовность инфраструктуры к приему туристов.

31 июля президент Абхазии Аслан Бжания заявил ТАСС, что республика готова открыть границу с Россией в ближайшие дни, как только соответствующее решение будет принято совместно с российской стороной.