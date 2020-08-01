Под Псковом открылась мультимедийная выставка "Батюшка", посвященная старцу Иоанну

ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ совместно с Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов в рамках нацпроекта "Культура" открыли в субботу в Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре Псковской области мультимедийную выставку "Батюшка". Она посвящена жизни одного из самых известных русских старцев XX века, православного духовника, архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сообщили ТАСС в пресс-службе издательства монастыря "Вольный странник", выступающего одним из организаторов проекта.

"Открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни и подвигу Иоанна Крестьянкина. Экспозиция уникальна - она сочетает в себе традиционные формы музейного экспонирования и новейшие мультимедийные носители. Благодаря такому приему паломники смогут познакомиться с личными вещами старца, в том числе с доселе неизвестными письмами, увидеть архивные фото и видеосъемки, получить духовное наставление через цитаты и изречения. Открытием выставки ознаменовано открытие монастыря для паломников, а также публикация новых изданий о старце Иоанне издательством "Вольный странник", - сказал собеседник агентства.

Выставка приурочена к 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна, является продолжением цикла проектов, рассказывающих о старчестве псковской земли и стала первой подобной выставкой об отце Иоанне. Выставка расположена в здании музея Псково-Печерского монастыря и включает семь залов, наполненных мультимедийными экспонатами. Зрители смогут увидеть личные письма старца, узнать об основных этапах жизни отца Иоанна, посмотреть видеохронику с моментами жизни старца и узнать истории о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Выставка будет работать в монастырском музее до 31 октября.

Об отце Иоанне

Наставления и проповеди отца Иоанна были востребованы у верующих людей. "Такая популярность не прошла незамеченной - пять лет отцу Иоанну пришлось провести в заключении в исправительных лагерях строгого режима. К тому времени, когда сбылось заветное желание отца Иоанна стать монахом, он уже был известным духовником. 40 лет, живя в Псково-Печерском монастыре, он был старцем, к которому шли нескончаемые очереди самых разных людей - от сельских жителей до патриарха и президента", - отмечается в сообщении пресс-службы издательства.

Отец Иоанн молился, беседовал с людьми, утешал их, давал советы, наставлял. "Книга его писем - одна из самых популярных и полезных книг православного мира. Его слова и советы до сих пор помогают многим людям изменить свою жизнь и идти по пути ко спасению. По его благословению и молитвам произошел ряд значительных событий в жизни церкви: воссоединение с Русской Зарубежной Церковью, возрождение Сретенского монастыря, создание Сретенской духовной семинарии, открытие Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета", - говорится в сообщении.

Патриарх Пимен и патриарх Алексий II приезжали к отцу Иоанну за советом в их личной духовной жизни и в решении значимых общецерковных вопросов. Многие известные духовники XX века почитали отца Иоанна как своего наставника и называли "духовником духовников".