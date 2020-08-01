В Петербурге начался отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Отборочный этап VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) начался в Петербурге. Соревнования впервые пройдут в дистанционно-очном формате, сообщила в субботу пресс-служба городского комитета по образованию.

"С 1 по 20 августа в России проходят отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Петербургским участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в 20 компетенциях", - говорится в сообщении.

В Петербурге подготовлены 14 конкурсных площадок для соревнований. Участники 16-22 лет будут состязаться по таким компетенциям, как "Поварское дело", "Веб-дизайн и разработка", "Сварочные технологии", "Преподавание в младших классах" и другим. Участники 14-16 лет будут соревноваться в шести компетенциях направления WorldSkills Juniors, в числе которых "Предпринимательство", "Технологии моды" и "Дошкольное воспитание".

Чемпионат WorldSkills Russia в 2020 году проводится в дистанционно-очном формате. Выполнение всех конкурсных заданий будет транслироваться в центры управления соревнованиями, сформированные организатором мероприятия - Союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Оценивать результаты будут независимые сертифицированные эксперты. Победители отборочных соревнований будут приглашены на заключительный этап, финал состоится с 6 по 20 сентября.

Союз "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.