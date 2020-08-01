Около 350 тыс. российских туристов могут отдохнуть в Абхазии за курортный сезон

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Турпоток российских туристов в Абхазию в курортном сезоне 2020 года составит около 350 тыс. человек, что почти на треть меньше, чем в прошлом году. При этом открытие границы поспособствует снижению стоимости отдыха на черноморских курортах Краснодарского края, считает генеральный директор крупнейшей на Юге России сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.

В пятницу, 31 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ сообщили об открытии с 1 августа границы между Россией с Абхазией. Накануне оперштаб также сообщал об открытии пассажирского сообщения с Абхазией с 1 августа.

"В прошлом году в Абхазии отдохнули более миллиона россиян. В этом году мы ожидаем примерно 350 тыся. за сезон, это минимум. Выиграют все: выиграют люди, которые поедут в Абхазию, и те, кто поедет в Сочи, потому что там больше не будут повышать цены, а даже начнут их понижать", - рассказал Мкртчан ТАСС, добавив, что утром в субботу впервые после введения ограничений из-за пандемии коронавируса российские туристы пересекли границу с Абхазей.

Он отметил, что стоимость отдыха в Абхазии ниже, чем в Сочи примерно на 30%. При этом речь идет не только о стоимости проживания, но и питания. Поэтому, по словам эксперта, данное направление пользуется большой популярностью среди российских туристов. "Все турагентства России были уверены, что с 1 августа Абхазию откроют, и на самом деле продажи шли весь июль", - отметил Мкртчан.

Из-за пандемии коронавируса Абхазия продлила до 21 июля ограничения по пересечению границы с РФ. На границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

С начала пандемии в республике выявлено 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 37 выздоровели, трое умерли, остальные проходят лечение в условиях стационара и домашней самоизоляции.