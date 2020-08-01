Нарышкин назвал моральным долгом сохранение памяти о жертвах Первой мировой войны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сохранение памяти о солдатах русской армии, погибших в годы Первой мировой войны, является моральным долгом ныне живущих поколений. Об этом заявил в субботу председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе церемонии возложения цветов к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов" в мемориально-парковом комплексе героев Первой Мировой войны в Москве.

"Сегодня мы отдаем дань памяти солдатам русской армии, павшим в Первой мировой войне. Все они плечом к плечу защищали свое Отечество, но, к сожалению, вскоре они оказались по разные стороны баррикад во время кровавой гражданской войны. Многие затем оказались на чужбине, в том числе, стали частью трагического "русского исхода" осени 1920 года. Но спустя 100 лет, сегодня, мы просто обязаны, и это наш общий моральный долг, сохранить память о них всех, вне зависимости от того, какой путь развития России им виделся наиболее предпочтительным" - сказал он.

По словам Нарышкина, система мироустройства, сложившаяся после войны, оказалась нестабильной. "К сожалению, огромные жертвы Первой мировой войны оказались далеко не последними и не самыми масштабными в XX веке. Во многом вина за это лежит на правительствах и лидерах стран-победительниц, прежде всего, Франции и Великобритании, которые не смогли в ходе Версальских переговоров создать надежную и стабильную систему мироустройства. Версальский договор создал условия, при которых на территории Германии возникли и активно развивались реваншистские идеи, в результате к власти в 30-х годах пришел Гитлер, нацисты. Потом последовали известные события - аншлюс Австрии, позорная "Мюнхенская сделка", "Мюнхенский сговор", после которого последовало расчленение Чехословакии, нападение на Польшу и другие европейские страны, и, наконец, в июне 1941 года - нападение на Советский Союз", - подчеркнул председатель РИО.

Он отметил, что только по итогам Второй мировой войны страны-победительницы смогли создать относительно стабильную систему миропорядка. "В конце войны лидеры трех стран-победительниц, "большая тройка", сумели создать и сформировать так называемую ялтинско-потсдамскую систему мироустройства, которая, собственно, обеспечила на десятилетия относительно безопасное и стабильное развитие человеческой цивилизации. Как известно, история ничему не учит, только наказывает за невыученные уроки. У человечества есть два наглядных примера выхода из глобальных военных конфликтов - после Первой и Второй мировой войны, и, сравнивая эти события, мы приходим к однозначному выводу о том, что стабильному многополярному миру, миру, где и малые, и большие страны имеют равные права, нет альтернативы", - добавил Нарышкин.

Акции памяти

Делегации Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества также возложили цветы к подножию памятника Героям Первой мировой войны на Поклонной горе и почтили память павших минутой молчания. "Церемонии возложения цветов к памятникам героям Первой мировой пройдут также в Польше, Франции и ряде регионов России - городах Тула, Липецк, Оренбург, Псков, Саранск, Калининград", - сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

В пресс-службе напомнили, что первый общенациональный памятник героям и жертвам Первой мировой войны был установлен РВИО в Москве на Поклонной горе в 2014 году к столетию начала войны. Памятники, посвященные героям и жертвам Первой мировой, открыты также в Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Ставрополе, Саранске, Туле; городах Сербии, Республики Сербской и Украины. Несколько монументов установлено во Франции, где сражался Русский экспедиционный корпус.

Первая мировая война

В Первую мировую войну было вовлечено 38 из 59 существовавших в то время независимых государств. В ней участвовали два противоборствующих блока: Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария) и Антанта (Россия, Франция, Великобритания, а также их союзники - Бельгия, США, Япония, Греция, Сербия, Италия, Китай и др.). Боевые действия продолжались 1568 дней, с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Российская империя вступила в войну 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года: в тот день Германская империя объявила России войну. Война привела к крушению самых могущественных европейских государств и формированию новой геополитической ситуации в мире.

После Февральской революции 1917 года Временное правительство поддерживало курс на продолжение участия России в войне до победного конца. Однако после прихода к власти большевиков в результате Октябрьской революции 1917 года, новое руководство страны подписало 3 марта 1918 года сепаратный мирный договор с Центральными державами в Брест-Литовске (ныне - Брест, Белоруссия). Таким образом, Советская Россия вышла из войны. По оценкам исследователей, безвозвратные потери российских вооруженных сил за годы Первой мировой войны составили от 1,3 до 2,3 млн человек.

Ежегодно 1 августа в Российской Федерации отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Памятная дата официально утверждена поправками в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" (от 13 марта 1995 года), подписанными 31 декабря 2012 года президентом РФ Владимиром Путиным. 1 августа официальные лица возлагают венки к мемориалам Первой мировой войны, в российских городах проходят посвященные войне историко-документальные выставки, в воинских частях проводятся торжественные собрания.