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Дело в отношении Сергея Фургала

В Москве на несанкционированной акции задержали более 10 человек

Акция проходит в Новопушкинском сквере

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали не менее 13 человек на несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку арестованного по делу об организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Несанкционированная акция проходит в Новопушкинском сквере в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, полицейские неоднократно призывали ее участников разойтись в связи с тем, что мероприятие не было согласовано со столичными властями, однако его участники не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов. В итоге были задержаны не менее 13 человек.

В субботу в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах проходят акции в поддержку Фургала.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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