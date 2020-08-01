В Москве на несанкционированной акции задержали более 10 человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали не менее 13 человек на несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку арестованного по делу об организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Несанкционированная акция проходит в Новопушкинском сквере в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, полицейские неоднократно призывали ее участников разойтись в связи с тем, что мероприятие не было согласовано со столичными властями, однако его участники не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов. В итоге были задержаны не менее 13 человек.

В субботу в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах проходят акции в поддержку Фургала.