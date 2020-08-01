Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

СУХУМ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

"Границу [с РФ] могут пересекать беспрепятственно и пешеходы, и транспорт", - сказала она.

Премьер-министр республики Александр Анкваб уточнил, что открытие российско-абхазской границы произошло синхронно со стороны властей республики после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ. "Сейчас на границе нет ажиотажа, но уже появилось немало желающих ее пересечь. Никаких справок об отрицательном результате на коронавирус не требуется", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Премьер также отметил, что туробъекты в Абхазии, не соблюдающие санитарные требования, будут закрыты. "Обсуждение на заседании штаба сегодня по вопросу открытия границы было бурным, полезным, детальным. Медицина знает, что нужно делать, режим работы усилен. Все объекты отдыха в любом случае должны будут соблюдать все санитарные нормы. Кто будет их игнорировать, будут закрыты", - сказал Анкваб.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией.

Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.