Денис Проценко заявил, что может определить коронавирус по кашлю

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусной инфекцией и развившейся пневмонией имеют поверхностный кашель, по этому симптому врачи сразу могут понять характер заболевания у человека. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
"Сегодня "ковидный" кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное "кхе-кхе". У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз", - сказал Проценко.
По его словам, во время пандемии врачам пришлось разрабатывать различные способы лечения больных с коронавирусом, в том числе и то, как можно избежать подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вероятность благоприятного исхода лечения у пациентов на ИВЛ намного меньше, чем у остальных больных. Поэтому одна из задач анестезиологов-реаниматологов и всей команды была в том, чтобы использовать другие приемы улучшения оксигенации, насыщения крови кислородом, чем интубация трахеи и перевод на искусственную вентиляцию легких.
"Это ранняя укладка на живот и кислородотерапия. Если зайдем в "красную зону", сейчас две трети пациентов у нас кислородозависимых, и они лежат спиной вверх, обняв подушку. Чтобы был положительный эффект, надо так находиться не менее 16-18 часов в день. А это тяжело физически. Поэтому объясняем, убеждаем. Хорошо, что у нас есть бесплатная сеть wi-fi: кислород - в нос, подушка - под грудь и - пожалуйста: читай, смотри ролики в YouTube", - добавил главврач.
Он также рассказал, что 99% людей, которые находятся на лечении в больнице в Коммунарке, попадают туда по каналу и наряду скорой помощи. Нет никакой определенной сортировки поступающих больных, кто-то может приехать самостоятельно. У него сразу же возьмут мазок, анализ крови, а также отправят на КТ-исследование.
"Поэтому не надо думать, будто в Коммунарке только Лев Лещенко лечился. Хотя был момент, когда у нас одновременно лежали известные медийные персоны, музыканты и певцы. Но здесь лечилось и очень много наших коллег-медиков, пациенты абсолютно разных социальных слоев. Мы принципиально не оказывали платных услуг, работали исключительно по ОМС. В Коммунарке даже нет отдела платных услуг. Потом появится, но не во время пандемии, правда? Это все сказки, будто госпитализация в Коммунарку стоит 300 тыс. рублей. Где-то мелькала такая дезинформация", - поделился Проценко.