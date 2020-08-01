Денис Проценко заявил, что может определить коронавирус по кашлю

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусной инфекцией и развившейся пневмонией имеют поверхностный кашель, по этому симптому врачи сразу могут понять характер заболевания у человека. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Сегодня "ковидный" кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное "кхе-кхе". У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз", - сказал Проценко.

По его словам, во время пандемии врачам пришлось разрабатывать различные способы лечения больных с коронавирусом, в том числе и то, как можно избежать подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Вероятность благоприятного исхода лечения у пациентов на ИВЛ намного меньше, чем у остальных больных. Поэтому одна из задач анестезиологов-реаниматологов и всей команды была в том, чтобы использовать другие приемы улучшения оксигенации, насыщения крови кислородом, чем интубация трахеи и перевод на искусственную вентиляцию легких.